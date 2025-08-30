Роспотребнадзор оценил риск распространения лихорадки чикунгунья в России

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Риск распространения лихорадки чикунгунья в России отсутствует, сообщили в Роспотребнадзоре.
В субботу ведомство заявило, что в стране подтвержден второй завозной случай лихорадки чикунгунья: были выявлены еще два пациента с повышенной температурой тела, все они — члены одной семьи, вместе отдыхали на Шри-Ланке.
«Роспотребнадзор провел все необходимые противоэпидемические мероприятия. О рисках завоза лихорадки чикунгунья в Россию сообщалось ранее. При этом риск распространения инфекции в стране отсутствует», — отметили в Роспотребнадзоре.
Там добавили, что лихорадка не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых.
«На данный момент в Российской Федерации количество комаров, которые переносятся ее, не представляет эпидемиологической опасности», — заключили в ведомстве.