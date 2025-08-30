На два района Башкирии условно «напали» террористы

Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Башкирии приняли участие в масштабных тактико-специальных учениях на территории Нуримановского и Благовещенского районов. Мероприятия были направлены на отработку действий по пресечению террористических актов и минимизации их возможных последствий.
В ходе учебных занятий подразделения экстренного реагирования и все структуры, задействованные в борьбе с терроризмом, практиковали организацию и проведение контртеррористических операций. Особое внимание уделялось проверке эффективности межведомственного взаимодействия при возникновении угроз критически важным промышленным объектам.
Руководство оперативного штаба в РБ отметило высокую готовность правоохранительных органов, органов государственной власти и местного самоуправления к решению задач по противодействию террористическим угрозам.
