В центре Ростова после атаки БПЛА за матпомощью обратились 25 семей

В Ростове-на-Дону продолжается работа по оказанию поддержки жителям, пострадавшим в результате атаки БПЛА, произошедшей 26 августа в границах улиц Станиславского, Серафимовича, Братского и Островского переулков. На сегодняшний день сформирован пакет документов для выплаты материальной помощи первым 25 семьям, в которые входят 54 человека. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава администрации Ленинского района Юлия Мищук.
Штаб помощи продолжает работу на выходных. Напомним, что пункт приема заявлений расположен по адресу: ул. Серафимовича, 25. Здесь специалисты готовы оперативно оказывать необходимую помощь всем пострадавшим, обратившимся за поддержкой.
