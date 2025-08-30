Ричмонд
В центре Ростова после атаки БПЛА за матпомощью обратились 25 семей

В Ростове на выходных будет работать штаб помощи пострадавшим во время атаки БПЛА 26 августа.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону продолжается работа по оказанию поддержки жителям, пострадавшим в результате атаки БПЛА, произошедшей 26 августа в границах улиц Станиславского, Серафимовича, Братского и Островского переулков. На сегодняшний день сформирован пакет документов для выплаты материальной помощи первым 25 семьям, в которые входят 54 человека. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава администрации Ленинского района Юлия Мищук.

Штаб помощи продолжает работу на выходных. Напомним, что пункт приема заявлений расположен по адресу: ул. Серафимовича, 25. Здесь специалисты готовы оперативно оказывать необходимую помощь всем пострадавшим, обратившимся за поддержкой.

