Из Сочи в Абхазию отправился первый регулярный морской рейс

СОЧИ, 30 авг — РИА Новости. Первый регулярный морской рейс на судне типа «Комета 120М» отправился из Сочи в Сухум (Республика Абхазия) с загрузкой 90%, сообщил РИА Новости представитель судовладельца Павел Марухин.
Пассажиров перевозит скоростное судно «Космонавт Павел Попович» с пассажировместимостью до 120 мест «Космонавт Павел Попович». Теплоход пройдет 146 километров вдоль побережья от Сочи, в 12.30 мск ожидается прибытие в Сухумском морском порту.
«Загрузка 90%. Отошли. Ориентировочное время прибытия 12.30», — сказал РИА Новости Марухин.
Пассажиры приобретали единый билет «Сочи — Сухум — Сочи» за 2000−2500 рублей, в одну сторону стоимость составила 1000−1500 рублей. Морское путешествие вдоль Черноморского побережья продлится около двух часов.
Рейсы по направлению «Сочи — Сухум — Сочи» будут выполняться еженедельно до 1 октября, отправления планируются по пятницам, рассказал РИА Новости Марухин.
«На будущее, скорее всего, будем ходить по пятницам», — сказал РИА Новости Марухин.
Морское пассажирское скоростное судно на подводных крыльях «Комета 120М» длиной 35 метров развивает скорость до 35 узлов (65 километров в час). Его дальность хода в полном водоизмещении составляет 200 миль, автономность плавания — восемь часов. В Азово-Черноморском бассейне «Комета» в сезон навигации регулярно ходит между Новороссийском, Геленджиком и Сочи.