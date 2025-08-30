Из Сочи в Абхазию отправился первый регулярный морской рейс

Морское пассажирское скоростное судно на подводных крыльях «Комета 120М» длиной 35 метров развивает скорость до 35 узлов (65 километров в час). Его дальность хода в полном водоизмещении составляет 200 миль, автономность плавания — восемь часов. В Азово-Черноморском бассейне «Комета» в сезон навигации регулярно ходит между Новороссийском, Геленджиком и Сочи.