Глава Минобразования сказал, кому разрешат пользоваться планшетами в школах

Глава Минобразования Беларуси Иванец сообщил, кому будет разрешено пользоваться планшетами в школах.

Источник: Комсомольская правда

Министр образования Андрей Иванец в интервью телеканалу ОНТ сказал, кому разрешат пользоваться планшетами в школах.

Глава Минобразования сообщил про категорию школьников, у которых по медицинским показаниям имеются проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

— И в этой связи, конечно, использование электронных учебных пособий с использованием соответствующих планшетов будет разрешено, — уточнили Андрей Иванец.

По словам министра образования, указанные планшеты должны быть без выхода в интернет и без мобильной связи.

— Ну и третье, действительно должна быть медицинская необходимость для того, чтобы не предоставлять эту нагрузку, — обратил внимание глава Минобразования Беларуси.

Ранее министр образования Андрей Иванец сказал про экстренную связь школьников с родителями после запрета на использование телефонов в школах.

Тем временем Минобразования высказалось о повышении стоимости обучения в вузах Беларуси.

Вместе с тем НЦЗПД сказал, можно ли устанавливать камеры в местах хранения телефонов в школах Беларуси.