Глава Минобразования сказал, кому разрешат пользоваться планшетами в школах

Министр образования Андрей Иванец в интервью телеканалу ОНТ сказал, кому разрешат пользоваться планшетами в школах.
Глава Минобразования сообщил про категорию школьников, у которых по медицинским показаниям имеются проблемы с опорно-двигательным аппаратом.
— И в этой связи, конечно, использование электронных учебных пособий с использованием соответствующих планшетов будет разрешено, — уточнили Андрей Иванец.
По словам министра образования, указанные планшеты должны быть без выхода в интернет и без мобильной связи.
— Ну и третье, действительно должна быть медицинская необходимость для того, чтобы не предоставлять эту нагрузку, — обратил внимание глава Минобразования Беларуси.
