Экспорт семян льна из Ульяновской области вырос в 1,5 раза

Экспорт семян льна из Ульяновской области с начала года увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таких результатов удалось достичь в том числе благодаря мерам поддержки нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве агропромышленного комплекса и развития сельских территорий региона.
Основными импортерами являются Китай и Латвия. Всего было экспортировано 6238 тонн этой продукции.
В ведомстве напомнили, что семена льна используют в медицине и диетологии. Благодаря уникальному составу они помогают при заболеваниях пищеварительного тракта, сердечно-сосудистой системы и гормональных нарушениях. Также семена льна — источник Омега-3-ненасыщенных жирных кислот.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.