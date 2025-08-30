Экспорт семян льна из Ульяновской области вырос в 1,5 раза

Экспорт семян льна из Ульяновской области с начала года увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таких результатов удалось достичь в том числе благодаря мерам поддержки нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве агропромышленного комплекса и развития сельских территорий региона.