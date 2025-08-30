Ричмонд
В Нижнем Тагиле начался ремонт здания филармонии

В Нижнем Тагиле строители приступили к ремонту филармонии.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле стартовал первый этап ремонта здания филармонии. Работы планируют завершить до конца ноября. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте».

— В этом году мы вместе с депутатами городской Думы выделили из муниципального бюджета 22 миллиона рублей на обновление систем вентиляции, кондиционирования, оповещения и противопожарной защиты, -написал мэр Нижнего Тагила.

По словам Владислава Пинаева, на данный момент подготавливается заявка на участие в национальном проекте для привлечения финансирования. В дальнейшем планируется капитальный ремонт зрительного зала, а также замена светового и звукового оборудования.

Проводимые работы не повлияют на репетиционный процесс и подготовку к новому, 31-му филармоническому сезону, который стартует 9 сентября. В концерте примет участие народный артист Российской Федерации, заслуженный артист Республики Абхазия, дирижер Феликс Коробов.