В Брянской области завершают ремонт дороги до села Заулье

Капитальный ремонт участка трассы «Украина» — Суземка — Заулье протяженностью 4,5 км завершается в Брянской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении автомобильных дорог региона.
Данный отрезок трассы связывает поселок Добрунь и село Заулье в Севском районе. Отмечается, что специалисты уже срезали там старый асфальт и уложили новый. Кроме того, они обновили посадочные площадки на остановках общественного транспорта и смонтировали два современных павильона. Также была модернизирована водопропускная труба. Сейчас подрядчик обустраивает обочины. А в конце рабочим предстоит нанести разметку.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.