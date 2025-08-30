В Брянской области завершают ремонт дороги до села Заулье

Данный отрезок трассы связывает поселок Добрунь и село Заулье в Севском районе. Отмечается, что специалисты уже срезали там старый асфальт и уложили новый. Кроме того, они обновили посадочные площадки на остановках общественного транспорта и смонтировали два современных павильона. Также была модернизирована водопропускная труба. Сейчас подрядчик обустраивает обочины. А в конце рабочим предстоит нанести разметку.