«Сибирский Солфорд»: участники «Дней архитектуры» предложили варианты развития Новосибирского Академгородка

Участники встречи согласились с тем, что Советский район Новосибирска нуждается в джентрификации — так называется процесс трансформации неблагополучных городов или районов с их облагораживанием и, в перспективе, сменой социального состава. В качестве примера такого преобразования Ольга Карпова привела британский город Солфорд в агломерации Большого Манчестера. В XIX веке город быстро рос на волне промышленной революции, но в XX веке он сильно захирел — настолько, что популярная в Англии песня «Dirty Old Town» вдохновлена именно Солфордом (тем более, что Юэн Макколл, ее автор, сам вырос в этом городе).