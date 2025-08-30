«Сибирский Солфорд»: участники «Дней архитектуры» предложили варианты развития Новосибирского Академгородка

Когда-то Новосибирск называли «сибирским Чикаго». В этом году участники «Дней архитектуры» придумали второе имя и для Академгородка, развитию которого была посвящена одна из дискуссий 30 августа.
Сравнение подобрала декан факультета управления социокультурными проектами Московской высшей школы социальных и экономических наук Ольга Карпова, назвавшая новосибирский Академгородок «местом сосредоточения людей с особыми запросами на качество городской среды».
Участники встречи согласились с тем, что Советский район Новосибирска нуждается в джентрификации — так называется процесс трансформации неблагополучных городов или районов с их облагораживанием и, в перспективе, сменой социального состава. В качестве примера такого преобразования Ольга Карпова привела британский город Солфорд в агломерации Большого Манчестера. В XIX веке город быстро рос на волне промышленной революции, но в XX веке он сильно захирел — настолько, что популярная в Англии песня «Dirty Old Town» вдохновлена именно Солфордом (тем более, что Юэн Макколл, ее автор, сам вырос в этом городе).
«Двадцать лет назад город был очень депрессивный, с огромными уровнями преступности, безработицы, социальной напряженности. Но именно там было решено создать Media-City-UK, главный медиацентр страны, куда переехали крупные телекомпании и все смежные с ними отрасли, включая вузовские факультеты, связанные с медиапроизводством», — продолжает Карпова.
Она считает, что и Академгородок может пойти похожим путем: «Возможно, ему нужны не социальные центры, а культурный проект, который сохранит наследие Академгородка, во многом уникального для нашей страны».
Заместитель директора ИЯФ Алексей Васильев обратил внимание на три момента, которые, по его мнению, следует решить в первую очередь.
«Первый, базовый и актуальный для любой территории — ее нужно поддерживать в порядке. А наша территория сейчас далека от этого по многим причинам», — констатировал он. В качестве примера Васильев привел недавние проливные дожди — и «не справившуюся» ливневку в паре шагов от кампуса мирового уровня Новосибирского университета.
Вторым моментом он обозначил инфраструктуру для следующих поколений, а третьим — ответ на вопрос тех, кто приезжает жить, учиться и работать в Академгородке: «Зачем мы здесь».
Председатель новосибирского отделения Союза архитекторов России Петр Долнаков в свою очередь обратил внимание на баланс между наследием, без которого нет ни настоящего, ни будущего, и развитием, без которого не может быть будущего. Сегодня Академгородку, по его мнению, нужна четкая стратегия на пять-десять-пятнадцать лет с учетом задач, стоящих перед государством.