Путин поздравил жителей Ессентуков с 200-летним юбилеем города

Путин отметил, что жители Ессентуков по праву гордятся родным городом, прошедшим путь от небольшой казачьей станицы до всемирно известного курорта, настоящей жемчужины Северного Кавказа, значимыми достижениями многих поколений земляков, которые внесли огромный вклад в становление туризма и курортного дела в стране. Он подчеркнул, что с историей Ессентуков навсегда связаны имена талантливых учёных, врачей, организаторов здравоохранения, выдающихся деятелей отечественной культуры К. С. Станиславского и Ф. И. Шаляпина, С. С. Прокофьева и С. В. Рахманинова, А. М. Горького и А. И. Куприна.