Яркий праздник спорта и творчества: как во Владивостоке прошел День знаний

День знаний (0+) во Владивостоке встретили бегом, песнями и мастер-классами. Набережная Спортивной гавани превратилась в большую праздничную площадку для тысяч школьников и их родителей сегодня, 30 августа. С самого утра более двух тысяч ребят стартовали в «Забеге первых» (6+), а затем их ждали «Битва хоров» (6+), уроки-квесты, ярмарка и многое другое. Подробности — в материале ИА PrimaMedia.
С праздником юных жителей Владивостока и их родителей поздравил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По его словам, День знаний сочетает в себе спорт и культуру региона, а такие начинания с удовольствием поддерживают и правительство края, и администрация города. Он отметил, что сейчас в Приморье строятся современные спортивные комплексы, ледовые арены, а также возводится новый культурно-выставочный центр.
— Дорогие ребята! Сегодня перед вами открыты все пути. Учитесь, пробуйте новое, стремитесь к знаниям! Я от всей души желаю вам успехов, крепкого здоровья и отличной учёбы. Цените заботу родителей и мудрость ваших педагогов. Радуйте их своими победами и достижениями. Пусть этот учебный год будет продуктивным, ярким и успешным для каждого из вас, — обратился губернатор к ребятам.
Важной частью подготовки к учебному году стала масштабная реновация школ. По словам Олега Кожемяко, в этом году по всему краю были капитально отремонтированы 219 образовательных учреждений. Многие из них кардинально преобразились, получив современное пространство для учебы и отдыха. Кроме того, в школах организуют профильные классы, оснащенные по последнему слову техники, что открывает перед учениками новые возможности для углубленного изучения предметов.
Присоединился к поздравлениям и глава Владивостока Константин Шестаков. Он отметил, что в этом году в школы города идут 65 тысяч ребят, и среди них — шесть тысяч счастливых первоклассников. Мэр выразил уверенность в том, что среди них есть те, кто совсем скоро прославят наш город своими победами — в науке, в творчестве, в спорте.
— Вы станете выдающимися учёными, талантливыми артистами и чемпионами. Всё это — ваше будущее! И мы стараемся делать всё возможное ради вас. Я от всей души желаю вам в этом учебном году море ярких побед и открытий! А родителям — терпения, мудрости и лёгкого учебного года, — сказал Константин Шестаков.
Праздник задал мощный спортивный вектор с самого утра. Торжественный день начался с открытия детского футбольного центра «Динамо-Владивосток», где 200 ребят в возрасте от восьми лет до 21 года уже начали тренировки. А в 11.00 более двух тысяч школьников в возрасте от 6 до 11 лет в ярких футболках с символикой Владивостока и «Движения первых» выстроились на стартовой линии «Забега Первых» (6+). Важно отметить, что все юные участники были заранее зарегистрированы и имели необходимые для допуска документы: согласие родителей и медицинский допуск.
По сигналу судьи ребята ринулись вперед по беговой дорожке набережной. Не было ни проигравших, ни отставших — каждый, кто пересек финишную черту у фонтана, становился настоящим чемпионом. Их сразу же встречали волонтеры и вручали заслуженные награды: памятную медаль финишера, холодное лакомство от фабрики мороженого «УРСА» и фирменную футболку.
Поддержать юных спортсменов пришли целыми семьями.
— Как же это здорово, что праздник начинается именно с такого спортивного и объединяющего события! Мой сын бежал изо всех сил, я даже прослезилась от гордости. Для него эта медаль теперь — настоящая радость, будет лежать на самой видной полке. Спасибо организаторам за такие искренние эмоции и за то, что с самого утра зарядили и детей, и нас, родителей, такой позитивной энергией, — поделилась мама участника Ольга Иванова.
— У меня бежали оба сына, и оба прибежали с такими сияющими глазами! Организация на высоте: все безопасно, видно было каждого ребенка. Очень комфортно и по-семейному. Отличное начало для большого праздника! Теперь бежим на мастер-классы, хочется сделать этот день как можно ярче, — поделилась ещё одна мама Мария Коновалова.
После забега на главной сцене фестиваля состоялась «Битва хоров» (6+), в которой сошлись 16 школьных коллективов со всего Владивостока. Важным условием творческого состязания было то, что в нём участвовали не профессиональные хоры, а самые обычные школьники, которые занимаются пением «по зову сердца». Коллективы выходили на сцену парами, чтобы вместе исполнить знакомые всем с детства песни: «Ничего на свете лучше нету» (6+) из любимого многими мультфильма «Бременские музыканты» (6+), «Катюша» (6+), «Идёт солдат по городу» (6+).
Победителей определяло профессиональное жюри.
Параллельно набережная превратилась в большую площадку для обучения и развлечений. Здесь работало более двадцати интерактивных зон, и каждый мог найти занятие по интересам. Так, отдельным приключением для самых азартных и любознательных стала акция «Школьный дневник» (6+), организованная «Движением Первых». Здесь юные владивостокцы получили символические дневники и отправились на необычные «уроки» на площадках фестиваля.
На «математике» ребята решали логические задачки, на «физкультуре» — демонстрировали свою спортивную подготовку, а на «музыке» — угадывали песни по загаданным словам. «Урок биологии» был посвящен уникальной природе Приморского края, его флоре и фауне. Финальным и самым креативным испытанием стал «труд», где каждый участник своими руками сделал памятный значок.
— Главный приз за прохождение всех этапов — это сам значок. Он будет напоминать ребятам в течение всего учебного года, что школа и получение знаний — это всегда праздник и увлекательное приключение, — поделилась председатель Совета регионального отделения РДДМ «Движение Первых» Приморского края Анна Кашицына.
Также центром притяжения стала школьная ярмарка, где сами ученики выступали в роли предпринимателей: продавали собственноручно испеченные булочки и кексы, а также самодельные украшения — из бисера, пряжи и другие милые безделушки.
Для любителей творчества работали многочисленные мастер-классы. Здесь можно было сложить изящное оригами, создать коллаж или нарисовать картину с натуры, вдохновляясь видами на морскую гавань. Особый ажиотаж царил у шатра творческой мастерской «На волне вдохновения», где дети погружались в мир книг и рукоделия. Для будущих IT-гениев работала отдельная площадка с основами программирования, а для тех, кто хотел отдохнуть, показывали добрые мультфильмы.
Не остались в стороне и важные общественные инициативы. Активисты «Молодежи Приморья» проводили акцию «Напиши письмо солдату», а на другой площадке все желающие могли попробовать собрать автомат на учебном уроке, без спешки, но с большим интересом. Ну, а подкрепиться после умственных и творческих усилий можно было у площадки колледжа технологии и сервиса, где будущие повара демонстрировали свое мастерство.
Завершится день не менее ярко — вечерним DJ-сетом (12+).
Отметим, параллельно активностям на набережной Спортивной гавани с 12.00 до 20.00 на улице Светланской проходит «Арсеньев WEEK» (6+). Там также организована насыщенная образовательная программа, яркие выступления творческих коллективов Дворца детского творчества и многое другое.