В Грозненском районе Чечни запустили новую артезианскую скважину

«Запуск этой скважины — важный шаг в развитии инфраструктуры нашего района. Мы стремимся обеспечить каждому жителю доступ к чистой и качественной питьевой воде. Этот проект является частью нашей комплексной программы по модернизации системы водоснабжения, которая включает в себя не только бурение новых скважин, но и ремонт существующих сетей, а также внедрение современных технологий водоочистки», — отметил глава администрации Грозненского муниципального района Ильяс Налаев.