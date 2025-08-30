В Грозненском районе Чечни запустили новую артезианскую скважину

Новую артезианскую скважину запустили на водозаборном узле «Загорский» в Грозненском районе Чечни при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в районной администрации.
Скважина позволит значительно повысить надежность и стабильность водоснабжения для жителей села Толстой-Юрт и станицы Горячеисточненской. А установленное современное оборудование обеспечит высокую степень очистки и соответствие воды всем санитарным нормам и требованиям.
«Запуск этой скважины — важный шаг в развитии инфраструктуры нашего района. Мы стремимся обеспечить каждому жителю доступ к чистой и качественной питьевой воде. Этот проект является частью нашей комплексной программы по модернизации системы водоснабжения, которая включает в себя не только бурение новых скважин, но и ремонт существующих сетей, а также внедрение современных технологий водоочистки», — отметил глава администрации Грозненского муниципального района Ильяс Налаев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.