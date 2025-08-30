В Воронежской области расскажут, как подготовить бизнес к закону о русском

Вебинар на тему «Как подготовить бренды и бизнес к закону о русском языке: что нужно знать и делать уже сейчас» пройдет в Воронежской области 5 сентября при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в центре поддержки предпринимательства региона.
Участникам расскажут о новом законе о русском языке, нужно ли менять логотипы и названия на латинице и какие могут быть штрафы. Также эксперт ответит на интересующие вопросы. Помимо этого, слушатели смогут бесплатно проверить свой сайт и товарный знак на возможность регистрации.
Спикером выступит юрист по интеллектуальной собственности, эксперт компании «Кибер Право», консультант по вопросам правовой безопасности брендов Олег Кравченко. Принять участие в вебинаре можно бесплатно, нужно только зарегистрироваться на сайте центра «Мой бизнес».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.