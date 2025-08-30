Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярская актриса Анна Шолохова раскрыла секрет успешного прохождения кастингов в сериал ТНТ

ТНТ сообщил о выходе нового сезона сериала "Универ.

Выпускница Сибирского государственного института искусств Анна Шолохова вошла в актерский состав нового сезона сериала «Универ. Молодые» на ТНТ.

Красноярская актриса рассказала о необычном профессиональном навыке, который помог ей утвердиться на роль проводницы.

«Если я прохожу пробы на героиню, которая по какой-то причине закатывает глаза от происходящего, то меня точно утвердят. Закатываю глаза профессионально!» — поделилась Шолохова в интервью.

Актриса, имеющая богатый театральный опыт, рассказала о курьезном случае во время спектакля: «Партнер по сцене поскользнулся на разлитой газировке, рухнул со мной на руках и увлек за собой весь реквизит. Зрители были уверены, что это специальные эффекты».

Со съемок сериала Шолохова привезла необычную привычку — коллекционирование забавных диалогов из съемочного процесса. Один из них особенно запомнился: «На историческом проекте спросили: “Не будет заметно в кадре, что у него сумка на молнии в шестнадцатом веке?” Ответ был гениален: “Не будет. У нас всё в расфокусе!”».

Новый сезон «Универ. Молодые» продолжает историю знаменитой франшизы, рассказывая о жизни современного поколения студентов. Премьера ожидается осенью 2025 года на телеканале ТНТ.