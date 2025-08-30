Суд взыскал с минчанки 500 рублей из-за негативного комментария в интернете

По причине действий со стороны ответчика, истец потерпела моральные страдания, которые выразились в стрессе, бессоннице, а также в беспокойстве о судьбе своей предпринимательской деятельности. Она вынуждена была принимать успокоительные препараты. Также истец в своем иске потребовала от минчанки удалить негативный отзыв в течение трех дней с момента вступления решения суда в законную силу и взыскать материальную компенсацию морального вреда в сумме 20 000 рублей.