Суд взыскал с минчанки 500 рублей из-за негативного комментария в интернете

ИП подал в суд на минчанку из-за негативного комментария в интернете.

Источник: Комсомольская правда

Суд взыскал с минчанки 500 рублей из-за негативного комментария в интернете. Подробности обнародовали в пресс-службе Экономического суда Минска.

Согласно данным, индивидуальный предприниматель, торгующая рыболовным инвентарем, подала иск в суд о защите деловой репутации и взыскании морального вреда в размере 20 000 рублей. Так, для верификации магазина на интернет-площадках был оформлен бизнес-аккаунт магазина. Одним из важных факторов продвижения считаются отзывы, а также оценки покупателей. С момента открытия данного магазина рейтинг был «5» на основе 13 отзывов.

Однако в январе 2025 на странице магазина на одной популярных интернет-платформ появился отзыв с негативной оценкой в виде «одной звезды». Жительницы Минска написала, что купила удочку ребенку на день рождения, которая сломалась в первый же день.

«Вместе с тем, ответчик каких-либо товаров в данном магазине не приобретала. Истец сочла, что ответчиком распространены несоответствующие действительности сведения о магазине, что порочит ее деловую репутацию», — отметили в пресс-службе.

По причине действий со стороны ответчика, истец потерпела моральные страдания, которые выразились в стрессе, бессоннице, а также в беспокойстве о судьбе своей предпринимательской деятельности. Она вынуждена была принимать успокоительные препараты. Также истец в своем иске потребовала от минчанки удалить негативный отзыв в течение трех дней с момента вступления решения суда в законную силу и взыскать материальную компенсацию морального вреда в сумме 20 000 рублей.

В итоге по решению суда негативный отзыв был удален. Кроме того, суд частично удовлетворил требования со стороны ИП к ответчику о возмещении морального вреда. С минчанки взыскали в пользу истца 500 рублей в качестве материальной компенсации морального вреда.

