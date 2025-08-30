В Волгоградской области досрочно завершили капремонт двух участков трассы

Как сообщили в облкомдортрансе, два участка трассы, проходящей через Михайловку, общей протяженностью 7 км отремонтировали на год раньше. Отмечается, что эта дорога — одна из ключевых транспортных артерий региона. Теперь благодаря обновлению полотна значительно повысятся комфорт и безопасность движения.
В рамках капремонта на первом участке трассы, включающем мост, заменили покрытие, обустроили водопропускные трубы, укрепили обочины.
На обоих объектах установили автобусные остановки, дорожные знаки, светофоры, пешеходные и барьерные ограждения, обустроили тротуары. Кроме того, специалисты смонтировали современный энергоэффективный комплекс искусственного освещения. С его помощью видимость на дороге ночью станет значительно лучше.
Изначально завершить все работы планировалось в сентябре 2026 года, однако подрядчики закончили ремонт на год раньше.
Напомним, в Волгоградской области продолжается работа по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Соответствующие задачи поставил губернатор Андрей Бочаров. С 2014 по 2024 год включительно с использованием ресурсов нацпроекта, федеральных и региональных программ построили, реконструировали и отремонтировали около 4800 км дорог. В этом году работы планируют выполнить на участках общей протяжностью 387 км.