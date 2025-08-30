В Волгоградской области досрочно завершили капремонт двух участков трассы

Напомним, в Волгоградской области продолжается работа по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Соответствующие задачи поставил губернатор Андрей Бочаров. С 2014 по 2024 год включительно с использованием ресурсов нацпроекта, федеральных и региональных программ построили, реконструировали и отремонтировали около 4800 км дорог. В этом году работы планируют выполнить на участках общей протяжностью 387 км.