Антитеррористические учения провели перед 1 сентября в Ростовской области

28 и 29 августа во всех школах, колледжах и детских садах Ростовской области состоялись Всероссийские антитеррористические учения для сотрудников охраны и работников образовательных организаций. Мероприятия проводились по поручению Президента РФ и были направлены на отработку действий в условиях чрезвычайных ситуаций. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
В ходе учений участники отработали два ключевых сценария: вооруженное нападение на объект образования и обнаружение взрывного устройства. Особое внимание уделялось проверке работоспособности систем оповещения, слаженности взаимодействия с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями.
— В ситуации реальной опасности важна каждая секунда, поэтому работники должны знать порядок действий и соблюдать инструкции для обеспечения безопасности обучающихся, — отметила министр образования Ростовской области Тамара Шевченко.
