Антитеррористические учения провели перед 1 сентября в Ростовской области

28 и 29 августа во всех школах, колледжах и детских садах Ростовской области состоялись Всероссийские антитеррористические учения для сотрудников охраны и работников образовательных организаций. Мероприятия проводились по поручению Президента РФ и были направлены на отработку действий в условиях чрезвычайных ситуаций. Об этом говорится на сайте регионального правительства.