В Иркутской области прошли антитеррористические учения

Всего в регионе учения прошли на 76 объектах, включая школы, детские сады, колледжи и университеты. В мероприятиях приняли участие сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии и ФСБ. Впервые к учениям были привлечены охранники детских садов, для которых разработаны специальные рекомендации по подготовке и проведению тренировок с детьми.