В Иркутской области прошли антитеррористические учения

В образовательных организациях Иркутской области завершились масштабные антитеррористические учения, организованные по поручению Президента России Владимира Путина. Основная цель мероприятий — проверка готовности сотрудников и учащихся к действиям в условиях террористической угрозы. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Приангарья.
— Замминистра образования Дмитрий Кокоуров проверил учения в школе № 14 Иркутска, где отрабатывались действия при вооруженном нападении и обнаружении взрывного устройства, — рассказывают региональные власти.
В ходе учений отрабатывались различные сценарии, включая эвакуацию и оказание первой помощи пострадавшим.
Всего в регионе учения прошли на 76 объектах, включая школы, детские сады, колледжи и университеты. В мероприятиях приняли участие сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии и ФСБ. Впервые к учениям были привлечены охранники детских садов, для которых разработаны специальные рекомендации по подготовке и проведению тренировок с детьми.