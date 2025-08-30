Ричмонд
В Омске нашелся самый жизнерадостный пожарный

При тушении квартиры в пятиэтажном доме запечатлен сотрудник МЧС, который одаривал окружающих веселой не к месту улыбкой.

Источник: Комсомольская правда

Самый жизнерадостный омский пожарный попал в кадр ведомственного телеграм-канала «МЧС Омской области». Контрастное фото было снято 29 августа при тушении квартиры в Ленинском округе.

Фотография яркой улыбки спасателя на фоне почти полностью выгоревшей квартиры появилась при описании пожара в пятиэтажном доме на улице Петра Ильичева. Пожар произошел на первом этаже пятиэтажки, заставив выскочить на улицу всех жильцов подъезда. На фотографии видно, какой невосполнимый ущерб нанесен огнем старенькой квартире. И тем не мене удручающая картина не смогла испортить настроение одному из спасателей — он весело улыбался в камеру снимающего.