Суд запретил работу скандального детского лагеря под Новосибирском

Искитимский районный суд Новосибирской области признал предпринимательницу Анастасию Мудрицкую, под управлением которой в селе Завьялово работал детский лагерь «Лето», виновной в нарушении санитарных норм.

Ранее работа лагеря была поставлена на паузу прокуратурой. Суд постановил закрыть учреждение на три месяца.

Протокол был составлен по результатам прокурорской проверки, которая нашла в лагере множество нарушений.

Например, в помещениях невозможно было открыть окна (по причине отсутствия ручек), не было москитных сеток, не было приборов для обеззараживания воздуха, не был оборудован кабинет врача, а в раздаче еды участвовали фельдшер и сама Мудрицкая лично участвовали в раздаче еды.

Также проверка показала, что ряд продовольственных цехов, включая мясорыбный и цех первичной обработки овощей вообще не имели рукомойников.

Всего в лагере на момент проверки находилось почти 148 детей.