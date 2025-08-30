Суд запретил работу скандального детского лагеря под Новосибирском

Искитимский районный суд Новосибирской области признал предпринимательницу Анастасию Мудрицкую, под управлением которой в селе Завьялово работал детский лагерь «Лето», виновной в нарушении санитарных норм.
Ранее работа лагеря была поставлена на паузу прокуратурой. Суд постановил закрыть учреждение на три месяца.
Протокол был составлен по результатам прокурорской проверки, которая нашла в лагере множество нарушений.
Например, в помещениях невозможно было открыть окна (по причине отсутствия ручек), не было москитных сеток, не было приборов для обеззараживания воздуха, не был оборудован кабинет врача, а в раздаче еды участвовали фельдшер и сама Мудрицкая лично участвовали в раздаче еды.
Также проверка показала, что ряд продовольственных цехов, включая мясорыбный и цех первичной обработки овощей вообще не имели рукомойников.
Всего в лагере на момент проверки находилось почти 148 детей.