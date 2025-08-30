Суд запретил работу скандального детского лагеря под Новосибирском

Например, в помещениях невозможно было открыть окна (по причине отсутствия ручек), не было москитных сеток, не было приборов для обеззараживания воздуха, не был оборудован кабинет врача, а в раздаче еды участвовали фельдшер и сама Мудрицкая лично участвовали в раздаче еды.