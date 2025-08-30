Рабочие в Волгограде нашли бетонную ногу Сталина

Бетонную ногу статуи нашли специалисты коммунальных служб во время работ на территории Дзержинского района. Часть бетонной статуи располагалась на глубине 3 метров. Размер найденной ноги — более метра, принадлежность — неизвестна.
По предположению Романа Шкоды, это часть памятника, который ранее стоял в Волгограде.
Какой именно скульптуре принадлежал элемент, доподлинно неизвестно. Однако, по мнению краеведа, обнаруженная нога может быть частью памятника Сталину, который располагался в прошлом веке на площади Павших Борцов.
Этот монумент внезапно пропал в 1961 году, после принятия решения XXII съездом КПСС о переносе тела Сталина из Мавзолея. Роман Шкода считает, что рядом с бетонной ногой может быть и другая часть памятника.