Рабочие в Волгограде нашли бетонную ногу Сталина

О необычной находке сообщил волгоградский краевед Роман Шкода.

Источник: телеграм-канал Романа Шкоды

Бетонную ногу статуи нашли специалисты коммунальных служб во время работ на территории Дзержинского района. Часть бетонной статуи располагалась на глубине 3 метров. Размер найденной ноги — более метра, принадлежность — неизвестна.

По предположению Романа Шкоды, это часть памятника, который ранее стоял в Волгограде.

Какой именно скульптуре принадлежал элемент, доподлинно неизвестно. Однако, по мнению краеведа, обнаруженная нога может быть частью памятника Сталину, который располагался в прошлом веке на площади Павших Борцов.

Этот монумент внезапно пропал в 1961 году, после принятия решения XXII съездом КПСС о переносе тела Сталина из Мавзолея. Роман Шкода считает, что рядом с бетонной ногой может быть и другая часть памятника.