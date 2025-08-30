В новосибирской ГПНТБ открылась выставка, посвященная Республике Нигер

Экспозиция, организованная в рамках проекта Центра народной дипломатии, призвана укрепить сотрудничество с африканскими государствами.
Республика Нигер, участвующая в форуме «Технопром», предоставила для выставки книги, знакомящие посетителей с историей, культурой, искусством и выдающимися личностями страны. По словам представителей ГПНТБ, это первый стенд, открытый в рамках новой инициативы, направленной на развитие международных связей.
Сотрудничество между Новосибирском и Нигером уже набирает обороты. В Нигере функционирует Русский Дом, а в текущем году ожидается прибытие первой группы студентов из африканской республики для обучения в новосибирских вузах. Данный обмен знаменует собой важный этап в развитии образовательных и культурных связей.
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Нигер Абду Сидику выразил благодарность за возможность представить свою страну в Новосибирске: «Для нас большая честь находиться здесь и представлять нашу страну в столь значимом месте. Это событие подчеркивает прочные дружественные связи между нашими народами. Мы надеемся, что примеру Нигера последуют и другие африканские страны, расширив представленность Африки в вашей библиотеке».