В новосибирской ГПНТБ открылась выставка, посвященная Республике Нигер

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Нигер Абду Сидику выразил благодарность за возможность представить свою страну в Новосибирске: «Для нас большая честь находиться здесь и представлять нашу страну в столь значимом месте. Это событие подчеркивает прочные дружественные связи между нашими народами. Мы надеемся, что примеру Нигера последуют и другие африканские страны, расширив представленность Африки в вашей библиотеке».