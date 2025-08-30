Популярный российский горький шоколад попал под запрет продаж в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе Госстандарта.
Под запретом оказался горький шоколад с кусочками клюквы от торговой марки The Original Bucheron. Его производителем является ООО «Собрание» (Ярославская область, Россия). В момент проверки выяснилось, что показатель массовая доля жира (речь идет про какао-масла) составил 31,0% при норме 33% и более. В Госстандарте обратили внимание, что подобное не позволяет идентифицировать продукт, как горький шоколад.
Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярный горький шоколад из России. Фото: danger.gskp.by.
Кроме того, установлено, что при производстве указанного шоколада были использованы незаявленные производителем в маркировке эквиваленты какао-масла. Их массовая доля составила 4,25%. Названный шоколад запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 30 августа 2025 года.
