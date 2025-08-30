Популярный российский горький шоколад попал под запрет продаж в Беларуси

Под запретом оказался горький шоколад с кусочками клюквы от торговой марки The Original Bucheron. Его производителем является ООО «Собрание» (Ярославская область, Россия). В момент проверки выяснилось, что показатель массовая доля жира (речь идет про какао-масла) составил 31,0% при норме 33% и более. В Госстандарте обратили внимание, что подобное не позволяет идентифицировать продукт, как горький шоколад.