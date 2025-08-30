В Красноярске открыли обновленный сквер памяти воинов и тружеников тыла в Ленинском районе

На улице Юности в Ленинском районе Красноярска состоялось торжественное открытие сквера памяти воинов и тружеников тыла Великой Отечественной войны.
Заброшенная территория между домами № 12 и 14 превратилась в современное общественное пространство с пешеходными дорожками, скамейками и информационным стендом с исторической справкой.
Инициатива восстановления сквера принадлежит ветеранам завода цветных металлов. Именно они в 1950-х годах высадили здесь первые березы и установили скамейки, а позднее — скульптуру девушки со скрипкой. Со временем территория пришла в упадок, но благодаря совместным усилиям администрации района и градообразующего предприятия историческое место обрело новую жизнь.
Проект благоустройства разработан специалистами районной администрации и городского управления архитектуры. На открытии сквера состоялась культурная программа с выступлениями творческих коллективов и выставкой изделий из бересты.
Сквер продолжает традиции сохранения исторического наследия Красноярска и служит связующим звеном между поколениями.