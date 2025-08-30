Из-за ночных гонщиков на острове Татышев закрывают парковку: новые правила с 1 сентября

С 23:00 до 6:00 утра парковка у ТРЦ «Июнь» будет закрыта для всех транспортных средств. Как пояснил директор МАУ «Татышев-парк» Михаил Ковтунов, это вынужденная мера: «Разные способы борьбы с дрифтерами оказались неэффективными. Парк — место для отдыха, а не для опасных гонок».