Из-за ночных гонщиков на острове Татышев закрывают парковку: новые правила с 1 сентября

Администрация парка «Татышев-остров» вводит ночной запрет на парковку в восточной части территории с 1 сентября.
Решение стало ответом на многочисленные жалобы горожан на любителей дрифта, которые регулярно нарушают общественный порядок и создают опасные ситуации.
С 23:00 до 6:00 утра парковка у ТРЦ «Июнь» будет закрыта для всех транспортных средств. Как пояснил директор МАУ «Татышев-парк» Михаил Ковтунов, это вынужденная мера: «Разные способы борьбы с дрифтерами оказались неэффективными. Парк — место для отдыха, а не для опасных гонок».
В ближайшее время аналогичные ограничения планируется ввести и на западной стороне острова. Уже установлены соответствующие дорожные знаки и система видеонаблюдения, фиксирующая нарушения.
Малые парковки останутся доступными для посетителей, приезжающих заниматься спортом или выгуливать животных. Новые правила призваны вернуть парку предназначение места спокойного отдыха и защитить посетителей от шума и опасного поведения нарушителей.