В Иркутске пройдет выставка-форум в сфере гостеприимства и общепита

На этом мероприятии ведущие отельеры, рестораторы, поставщики оборудования и продуктов смогут обменяться опытом, обсудить тренды и тенденции индустрии. Для них подготовят более 60 тематических локаций, составят образовательную программу, организуют дегустацию блюд, мастер-классы от шеф-поваров и многое другое. А главным событием станет конкурс профессиональных кондитеров. В первый день состязание пройдет между опытными шеф-поварами и студентами. А 11 сентября за звание победителя будут бороться представители региональных кондитерских.