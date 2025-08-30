В Иркутске пройдет выставка-форум в сфере гостеприимства и общепита

Выставка-форум HoReCa Expo Baikal 2025 для представителей сферы гостеприимства и общественного питания состоится 10 и 11 сентября в Иркутске в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в областном агентстве по туризму.
На этом мероприятии ведущие отельеры, рестораторы, поставщики оборудования и продуктов смогут обменяться опытом, обсудить тренды и тенденции индустрии. Для них подготовят более 60 тематических локаций, составят образовательную программу, организуют дегустацию блюд, мастер-классы от шеф-поваров и многое другое. А главным событием станет конкурс профессиональных кондитеров. В первый день состязание пройдет между опытными шеф-поварами и студентами. А 11 сентября за звание победителя будут бороться представители региональных кондитерских.
«В этот раз делаем акцент на авторские и фабричные десерты, которые рестораторы могут внедрять в свое меню. Хочется, чтобы в рамках кулинарного конкурса мы нашли уникальные решения и раскрыли вкус локальных десертов, которые будут отражать колорит именно нашего региона. Дополнительно мы сможем выявить лучшие кадры среди кондитеров, выстроить систему мотивации и обмена опытом», — отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.