В Лабинске на Кубани построят новый корпус школы № 3

Современный блок, рассчитанный на 400 учеников начальных классов, возведут на территории школы № 3 им. Е. В. Хлудеева в Лабинске в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в департаменте строительства Краснодарского края.
Новое трехэтажное здание будет расположено отдельно от основного корпуса. Его площадь составит более 7 тысяч квадратных метров. На первом этаже разместят изолированный блок для первых классов с отдельным входом. В нем предусмотрены четыре учебных кабинета, просторная рекреационная зона с гардеробной и индивидуальными шкафчиками, комната отдыха и санузлы. Еще там обустроят пищеблок с обеденным залом на 200 посадочных мест. На втором этаже появятся классы для ребят постарше, а также учительская. Там же разместят спортивный и актовый залы.
Между старым и новым корпусами обустроят универсальное игровое поле, площадки для прыжков в длину и гимнастики, а также проложат беговые дорожки. Еще там планируют создать пространства для отдыха.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.