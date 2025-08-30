В Лабинске на Кубани построят новый корпус школы № 3

Новое трехэтажное здание будет расположено отдельно от основного корпуса. Его площадь составит более 7 тысяч квадратных метров. На первом этаже разместят изолированный блок для первых классов с отдельным входом. В нем предусмотрены четыре учебных кабинета, просторная рекреационная зона с гардеробной и индивидуальными шкафчиками, комната отдыха и санузлы. Еще там обустроят пищеблок с обеденным залом на 200 посадочных мест. На втором этаже появятся классы для ребят постарше, а также учительская. Там же разместят спортивный и актовый залы.