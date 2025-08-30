Каждый второй житель Сибири планирует осеннюю подработку: исследование выявило тренды дополнительного заработка

Согласно исследованию платформы «Авито Подработка», 43% жителей Сибирского федерального округа активно ищут или уже нашли дополнительные источники дохода на осень 2025 года.
Опрос, проведенный среди 2000 россиян, выявил ключевые тенденции в сфере частичной занятости.
Топ-5 наиболее востребованных направлений для подработки:
Офисные позиции (колл-центры, ресепшн) — 22%
Складская логистика и сборка заказов — 21%
Творческий фриланс и дизайн — 17%
Образование и репетиторство — 17%
Ремонтные и отделочные работы — 11%
Основным мотивом для 60% респондентов стало желание увеличить совокупный доход. При этом молодежь 18−24 лет демонстрирует особые предпочтения: 34% выбирают творческие профессии, а 26% рассматривают подработку как способ накопить на подарки и развлечения.
Финансовые ожидания сибиряков:
36% рассчитывают на 10 000 — 25 000 рублей в месяц;
24% готовы довольствоваться суммой до 10 000 рублей;
17% претендуют на 25 000 — 50 000 рублей;
Средняя ожидаемая заработная плата составляет 27 466 рублей ежемесячно.
Сергей Яськин, директор «Авито Подработки», отмечает: «Молодежь проявляет наибольшую активность — 61% респондентов 18−24 лет уже ищут или нашли подработку. Для них это не только доход, но и возможность профессиональной пробы, смены обстановки и подготовки к праздникам».
Исследование подтверждает растущую популярность гибких форм занятости в Сибирском регионе, где традиционно высок спрос на сезонные виды работ и проектные форматы сотрудничества.