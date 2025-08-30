Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каждый второй житель Сибири планирует осеннюю подработку: исследование выявило тренды дополнительного заработка

Согласно исследованию платформы «Авито Подработка», 43% жителей Сибирского федерального округа активно ищут или уже нашли дополнительные источники дохода на осень 2025 года.

Согласно исследованию платформы «Авито Подработка», 43% жителей Сибирского федерального округа активно ищут или уже нашли дополнительные источники дохода на осень 2025 года.

Опрос, проведенный среди 2000 россиян, выявил ключевые тенденции в сфере частичной занятости.

Топ-5 наиболее востребованных направлений для подработки:

Офисные позиции (колл-центры, ресепшн) — 22%

Складская логистика и сборка заказов — 21%

Творческий фриланс и дизайн — 17%

Образование и репетиторство — 17%

Ремонтные и отделочные работы — 11%

Основным мотивом для 60% респондентов стало желание увеличить совокупный доход. При этом молодежь 18−24 лет демонстрирует особые предпочтения: 34% выбирают творческие профессии, а 26% рассматривают подработку как способ накопить на подарки и развлечения.

Финансовые ожидания сибиряков:

36% рассчитывают на 10 000 — 25 000 рублей в месяц;

24% готовы довольствоваться суммой до 10 000 рублей;

17% претендуют на 25 000 — 50 000 рублей;

Средняя ожидаемая заработная плата составляет 27 466 рублей ежемесячно.

Сергей Яськин, директор «Авито Подработки», отмечает: «Молодежь проявляет наибольшую активность — 61% респондентов 18−24 лет уже ищут или нашли подработку. Для них это не только доход, но и возможность профессиональной пробы, смены обстановки и подготовки к праздникам».

Исследование подтверждает растущую популярность гибких форм занятости в Сибирском регионе, где традиционно высок спрос на сезонные виды работ и проектные форматы сотрудничества.