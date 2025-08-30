В подмосковном городском округе Ступино построят подстанцию скорой помощи

Модульную подстанцию скорой медицинской помощи построят в городском округе Ступино в Московской области при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Строительная готовность объекта уже превышает 40%. Сейчас специалисты монтируют фасадные системы, прокладывают внутренние и наружные инженерные сети, а также выполняют внутреннюю отделку помещений. Работы планируют завершить до конца 2025 года.
В новом медучреждении разместят кабинеты диспетчерской службы, конференц-зал и учебные классы, приемную зону для пациентов и административный блок. Дополнительно на прилегающей территории возведут контрольно-пропускной пункт и бокс для транспорта с автомойкой.
Отметим, что одновременно на станции смогут дежурить пять медицинских бригад. Это позволит повысить скорость и качество оказания экстренной помощи жителям городского округа.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.