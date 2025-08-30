Совмин Беларуси определил, кому и в каких случаях пересчитают плату за коммунальные услуги

В документе сказано, что в случае выезда гражданина за пределы Беларуси с 1 марта 2022 года на срок более 30 дней подряд, перерасчет не производится за период, в котором выезжавшие люди были включены в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, которые оплачивают услуги по тарифам полного возмещения экономически обоснованных затрат на их оказание. Также это касается белорусов, которые были внесены в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, выехавших за пределы страны, оплачивающих услуги по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание.