Совмин Беларуси определил, кому и в каких случаях пересчитают плату за коммунальные услуги

Совмин определил, кому из белорусов пересчитают плату за коммуналку. Это следует из постановления белорусского правительства № 465 «О расчетах в сфере жилищно-коммунального хозяйства» от 27 августа 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Документов был установлен порядок перерасчета платы за некоторые виды коммунальных услуг, возмещения расходов организаций, которые осуществляют эксплуатацию жилфонда и (или) предоставляющих ЖКУ, на электроэнергию, потребляемую на работу лифта, в случае выезда белорусов на срок свыше 10 суток подряд из места жительства.
Кроме того, постановление определяет порядок приостановки и возобновления оказания коммунальных услуг белорусам, которые имеют без уважительных причин задолженность по плате за ЖКУ и не погасившим ее в установленные сроки.
В том случае, если белорус выехал из постоянного места жительства на срок более десяти суток подряд, то будет произведен перерасчет платы за некоторые виды коммунальных услуг. Речь идет про холодную и горячую воду, газ (при отсутствии у потребителей приборов индивидуального учета расхода воды и газа), вывоз мусора, водоотведение (канализация). Также пересчитают возмещение расходов на электричество, потребляемой на работу лифта, но не более чем за три года.
Перерасчет платы производится на основании заявления от белоруса или плательщика и иных документов. Так, заявление и документы предоставляются не позднее 30 календарных дней со дня возвращения гражданина на место жительства.
В постановлении сказано, что основанием для перерасчета ЖКУ могут служить выезд за границу, лечение в больнице, госпитале или учреждении здравоохранения, выезд на оздоровление и санаторно-курортное лечение. Также основанием могут быть временное содержание в местах предварительного заключения и лишения свободы, прохождение военной службы или службы в резерве, прохождение альтернативной службы.
Вместе с тем перерасчет может быть осуществлен и в случае выезда в сельские населенные пункты, садоводческие товарищества, дачные кооперативы, на учебу, в служебную командировку, при проживании по договорам найма жилого помещения, выезд в сельские населенные пункты для работы в сельском хозяйстве и социальной сфере. Основанием могут быть выезд на работу по трудовому договору (контракту) в организации (учреждения), которые подверглись радиоактивному загрязнению из-за аварии на ЧАЭС и так далее.
В документе сказано, что в случае выезда гражданина за пределы Беларуси с 1 марта 2022 года на срок более 30 дней подряд, перерасчет не производится за период, в котором выезжавшие люди были включены в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, которые оплачивают услуги по тарифам полного возмещения экономически обоснованных затрат на их оказание. Также это касается белорусов, которые были внесены в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, выехавших за пределы страны, оплачивающих услуги по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание.
