Опасная область Солнца 4197 развернулась к Земле

Как отметили ученые, в каталогах активная область получила категорию «Beta-Gamma-Delta», то есть достигла высшего уровня размера и сложности.

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Активная область Солнца 4917 в ближайшие два дня будет представлять наибольшую опасность для Земли. Область уже накопила большие запасы энергии, но пока не делала значимых выбросов в сторону Земли, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Активная область 4197, быстрый рост и исключительные размеры которой привлекают к себе сейчас внимание всех мировых центров космической погоды, вышла сегодня ночью на центральный солнечный меридиан, то есть точно на линию Солнце-Земля, и в ближайшие двое суток будет представлять собой наибольшую опасность для планеты за все время своего существования», — говорится в сообщении.

По данным ученых, в каталогах активная область получила категорию «Beta-Gamma-Delta». Это значит, что она достигла высшего уровня сложности и размера, который может быть группы пятен на Солнце. Еще 29 августа центр имел категорию «Beta-Gamma», отметили в лаборатории.

«Несмотря на очевидно огромные запасы энергии, по состоянию на настоящий момент в области не зафиксировано ни одной значимой вспышки. Наблюдается лишь интенсивный разогрев окружающей короны, в результате чего тепловое излучение последней за последние несколько дней выросло в 3−5 раз», — пояснили ученые.