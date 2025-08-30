С автобуса на электричку. Что еще за единый билет придумали в Смольном?

Зачем это пассажирам, Енокаев объяснил: «Чтобы житель [условно] Петергофа, когда принимает решение поехать в город, не считал деньги: вот если я поеду на пригородной электричке, я заплачу раз, пересяду на метро — заплачу два, и потом еще автобус; а так у меня просто автобус экспрессом едет, пересадка в метро — и так дешевле [если электричку включат в единый билет], пассажир будет выбирать не только качество перевозки, время — но и рублем».