Пострадавшие от атаки БПЛА дома в Ростове активно восстанавливают

Глава Октябрьского района Ростова проконтролировал ход восстановления домов после атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Глава администрации Октябрьского района Ростова-на-Дону Бебури Месхи провел выездной осмотр жилых домов, пострадавших в результате столкновения с беспилотным летательным аппаратом. В ходе проверки он оценил темпы восстановительных работ и пообщался с жителями.

— Рад отметить значительные изменения: во многих квартирах уже полностью восстановлено остекление, — сообщил он. — Видно, что работа кипит. Сроительные бригады активно заменяют поврежденные оконные блоки, стеклопакеты и приводят в порядок фасады балконов.

Глава района подчеркнул, что это результат оперативной совместной работы администрации и подрядчиков. Он выразил благодарность местным жителям за выдержку и понимание, а строителям — за слаженную и профессиональную работу.

