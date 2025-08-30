Пострадавшие от атаки БПЛА дома в Ростове активно восстанавливают

Глава администрации Октябрьского района Ростова-на-Дону Бебури Месхи провел выездной осмотр жилых домов, пострадавших в результате столкновения с беспилотным летательным аппаратом. В ходе проверки он оценил темпы восстановительных работ и пообщался с жителями.
— Рад отметить значительные изменения: во многих квартирах уже полностью восстановлено остекление, — сообщил он. — Видно, что работа кипит. Сроительные бригады активно заменяют поврежденные оконные блоки, стеклопакеты и приводят в порядок фасады балконов.
Глава района подчеркнул, что это результат оперативной совместной работы администрации и подрядчиков. Он выразил благодарность местным жителям за выдержку и понимание, а строителям — за слаженную и профессиональную работу.
