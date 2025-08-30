В России появится каталог особо ценных образцов микробов

Как отмечается в тексте программы, помимо традиционных хлебопечения, виноделия и производства кисломолочных продуктов, «в последние десятилетия микроорганизмы стали широко применяться во всех сферах, включая сельское хозяйство, медицину и химическую промышленность, а также в биотехнологиях очистки окружающей среды от нефтяных загрязнений». Поэтому биотехнологии стали рассматривать как сквозные — то есть оказывающие влияние на всю экономику в целом.