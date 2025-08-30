В Новосибирской области восстановили леса на площади свыше 820 гектаров

Лесовосстановление в Новосибирской области с начала года провели на площади 826,6 га при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщил и. о. замминистра природных ресурсов и экологии региона Алексей Бугаков.
«В текущем году на реализацию мероприятий по лесовосстановлению в рамках федерального проекта “Сохранение лесов” нацпроекта “Экологическое благополучие” предусмотрено 136,4 миллиона рублей. Лесовосстановительные мероприятия проведены на площади 826,6 гектара. При проведении искусственного лесовосстановления путем посадки лесных культур было высажено 3,8 миллиона штук сеянцев древесных пород, таких как сосна обыкновенная, ель сибирская, сосна кедровая сибирская. Агротехнические уходы за созданными лесными культурами выполнены на площади более 7,1 тысячи гектаров», — рассказал Бугаков.
Сеянцы и саженцы деревьев для восстановления лесов выращивают в питомниках. В настоящее время специалисты уже посеяли семена на площади 5,6 га — это 91% от плана. В будущем в регионе планируют создать еще один питомник. Таким образом, к 2030 году планируется увеличить площадь искусственного лесовосстановления с использованием саженцев с улучшенными наследственными свойствами на 10%.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.