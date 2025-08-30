В Новосибирской области восстановили леса на площади свыше 820 гектаров

Сеянцы и саженцы деревьев для восстановления лесов выращивают в питомниках. В настоящее время специалисты уже посеяли семена на площади 5,6 га — это 91% от плана. В будущем в регионе планируют создать еще один питомник. Таким образом, к 2030 году планируется увеличить площадь искусственного лесовосстановления с использованием саженцев с улучшенными наследственными свойствами на 10%.