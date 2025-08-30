В Подольске 1 сентября откроется новая школа на 1100 мест

Новая школа, рассчитанная на 1100 учеников, откроется с 1 сентября в микрорайоне Климовск города Подольска Московской области. Здание возвели в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Отметим, что этот корпус войдет в состав средней школы № 1. В трехэтажном здании разместили блоки для детей разных возрастов. Один из них рассчитан на 400 учеников начальных классов. Там предусмотрена отдельная входная группа, гардероб, кабинеты и помещения для групп продленного дня. Также в нем оборудовали спортивный и музыкальный залы, пространства для работы с логопедом и психологом.
В блоке для средней и начальной школы будут заниматься 700 ребят. Помимо учебных классов, для них обустроили лаборатории, мастерские для трудового обучения, актовый зал со сценой, библиотечно-информационный центр и многое другое.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.