В Подольске 1 сентября откроется новая школа на 1100 мест

Отметим, что этот корпус войдет в состав средней школы № 1. В трехэтажном здании разместили блоки для детей разных возрастов. Один из них рассчитан на 400 учеников начальных классов. Там предусмотрена отдельная входная группа, гардероб, кабинеты и помещения для групп продленного дня. Также в нем оборудовали спортивный и музыкальный залы, пространства для работы с логопедом и психологом.