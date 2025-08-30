В Омской области реконструируют Большереченский зоопарк

Единственный в России сельский зоопарк — Большереченский — реконструируют в Омской области в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщила директор учреждения Юлия Сырецкая.
Специалисты уже переоборудовали входную группу и отремонтировали кассу. Теперь там собираются установить вывеску и информационные стенды, а также обустроить зону отдыха с беседками и фонтаном. Кроме того, в зоопарке оборудовали летний вольер для бегемота площадью 600 кв м. В нем сделали бассейн с водопадом. А еще до конца года для животного планируют модернизировать крытый зимний павильон. Помещение расширят, оснастят вентиляцией и бассейном с подогревом и системой очистки.
В 2026 году предусмотрено реконструировать некоторые вольеры, а также расширить территорию зоопарка и создать новые места для его обитателей. Добавим, что там еще собираются организовать экоферму с домашними животными. На ней для юных посетителей будут проводить познавательные занятия.
«Так как следующий год у нас юбилейный — зоопарку 40 лет — мы запланировали сюрприз: новый павильон для рептилий. Там мы разместим нильских крокодилов, ящериц, змей. Посетить этот павильон можно будет в любое время года, а летом будет открыт также летний выгульный вольер для крокодилов. Такого раньше у нас не было: сейчас крокодилы находятся в аквариум-террариуме и возможности выхода на улицу не было», — поделилась Юлия Сырецкая.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.