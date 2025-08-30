В Омской области реконструируют Большереченский зоопарк

«Так как следующий год у нас юбилейный — зоопарку 40 лет — мы запланировали сюрприз: новый павильон для рептилий. Там мы разместим нильских крокодилов, ящериц, змей. Посетить этот павильон можно будет в любое время года, а летом будет открыт также летний выгульный вольер для крокодилов. Такого раньше у нас не было: сейчас крокодилы находятся в аквариум-террариуме и возможности выхода на улицу не было», — поделилась Юлия Сырецкая.