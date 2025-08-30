Учащиеся из Санкт-Петербурга посетили детский культурный форум в Москве

Делегация из Санкт-Петербурга приняла участие в Международном детском культурном форуме, который прошел с 21 по 23 августа в Москве в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в столичном комитете по культуре.
Мероприятие посетили более 2,5 тыс. ребят со всей России, а также из других стран. Санкт-Петербург представили 12 учащихся, которые являются лауреатами, победителями и финалистами международных и всероссийских творческих конкурсов и премий. Это воспитанники Академии танца Бориса Эйфмана, Художественного училища им. Н. К. Рериха, Санкт‑Петербургской музыкальной школы им. Н. А. Римского-Корсакова, Детской школы искусств им. М. Л. Ростроповича и других именитых учреждений.
Программу форума подготовили по шести тематическим направлениям: «Театр и цирк», «Музеи и изобразительное искусство», «Музыка», «Хореография», «Литература и журналистика», «Кино и анимация». Их курировали актер Сергей Безруков, гендиректор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Ольга Хомова, представитель известной цирковой династии Эдгард Запашный и другие профессионалы. Кроме того, ребята приняли участие в хакатоне «Культурный бренд региона глазами молодежи» и акции «Письмо солдату», послушали лекцию ветеранов специальной военной операции «Служу Отечеству. Сохраняя память», а также посетили другие интересные события.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.