Учащиеся из Санкт-Петербурга посетили детский культурный форум в Москве

Мероприятие посетили более 2,5 тыс. ребят со всей России, а также из других стран. Санкт-Петербург представили 12 учащихся, которые являются лауреатами, победителями и финалистами международных и всероссийских творческих конкурсов и премий. Это воспитанники Академии танца Бориса Эйфмана, Художественного училища им. Н. К. Рериха, Санкт‑Петербургской музыкальной школы им. Н. А. Римского-Корсакова, Детской школы искусств им. М. Л. Ростроповича и других именитых учреждений.