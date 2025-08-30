Таможня сделала важное заявление из-за продажи мест в очереди на выезд из Беларуси

Таможня сделала заявление из-за продажи мест в очереди на выезд из Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
В ГТК призвали прекратить различные мошеннические схемы, касающиеся продажи мест в очереди, незаконному вклиниванию в очередь, а также незаконному использованию льготного права на пересечение границы на выезд из Беларуси.
«Компетентные службы в круглосуточном режиме обеспечивают мониторинг таких “заработков” на всех участках границы», — предупредили в ведомстве.
В таможне акцентировали внимание на том, что указанные действия пресекаются и влекут за собой серьезные правовые последствия в виде штрафов и налогов.
«И такие наказания в несколько раз превышают полученную выгоду», — заявили в ГТК.
В Государственном таможенном комитете Беларуси призвали не забывать и о тех людях, которые на законных основаниях используют приоритетное пересечение границы и им действительно это необходимо.
