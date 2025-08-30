Сотрудники воронежских организаций обучились бережливому производству

Специалисты трех организаций Воронежа на учебно-производственной площадке «Фабрика процессов» изучили азы работы с бережливыми технологиями, сообщили в автономной некоммерческой организации «Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Воронежской области». Событие состоялось в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Обучение прошли сотрудники из Опытно-конструкторского бюро моторостроения, компании-дистрибьютора электротехнических материалов и оборудования «ИНТЕЛКА» и Клинического санатория имени Горького. Мероприятие организовали в формате деловой игры, которая имитирует производственный процесс завода. Сотрудники объединились в команду, где каждому присвоили роли директора, логиста, сборщика и другие. За три смены им нужно было оптимизировать работу предприятия и оценить пользу принятых решений.
«Возникали сложности в процессе выполнения заказов вследствие того, что не было опыта в данном процессе и какого-либо понимания. Но после того как прошел первый этап по отгрузке изделий, мы командно обсудили наши недочеты, несоответствия, что у нас не получается, провели анализ, выписали тезисно проблемы, предварительное их решение и проработали изменения. К примеру, изменили расположение столов, что влечет за собой ускорение и оптимизацию процесса. Работа по оптимизации проведена, и сейчас стремимся к третьему этапу — выполнить все более качественно», — рассказал инженер по испытаниям второй категории Опытно-конструкторского бюро моторостроения Кирилл Колаев.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.