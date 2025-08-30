Сотрудники воронежских организаций обучились бережливому производству

«Возникали сложности в процессе выполнения заказов вследствие того, что не было опыта в данном процессе и какого-либо понимания. Но после того как прошел первый этап по отгрузке изделий, мы командно обсудили наши недочеты, несоответствия, что у нас не получается, провели анализ, выписали тезисно проблемы, предварительное их решение и проработали изменения. К примеру, изменили расположение столов, что влечет за собой ускорение и оптимизацию процесса. Работа по оптимизации проведена, и сейчас стремимся к третьему этапу — выполнить все более качественно», — рассказал инженер по испытаниям второй категории Опытно-конструкторского бюро моторостроения Кирилл Колаев.