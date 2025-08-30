В Новосибирске резко подешевел картофель — его стоимость упала в несколько раз

Стоимость картофеля в конце августа резко снизились, сегодня в Новосибирске килограмм этого овоща можно купить за 22 рубля.
Месяц назад, напомним, свежий урожай картофеля в Новосибирске стал настоящим дефицитом: некоторые продавцы предлагали его по 200 рублей за килограмм.
Добавим, что ценники на разных рынках и прилавках магазинов по-прежнему разнятся. Сегодня тоже можно найти импортные сорта по 120−150 рублей за килограмм, тогда как местные корнеплоды стоят в разы меньше — от 22 рублей.
Средняя цена на картофель в регионе, по данным Новосибирскстата, составляет 53,69 рубля за килограмм.
По словам продавцов, из-за низкой цены на местный товар начала снижаться общая стоимость на овощ. Ещё месяц назад ценники в тех же магазинах были в два раза выше.
Напомним также, что сезон сбора картофеля в Новосибирской области уже начался. По данным регионального минсельхоза, с полей собрано 4,9 тысячи тонн при средней урожайности 257 центнеров с гектара. Всего в этом году посадки заняли 3,4 тысячи гектаров картофеля и прогнозируется, что урожай достигнет около 40 тысяч тонн.