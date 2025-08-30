Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске резко подешевел картофель — его стоимость упала в несколько раз

Стоимость картофеля в конце августа резко снизились, сегодня в Новосибирске килограмм этого овоща можно купить за 22 рубля.

Стоимость картофеля в конце августа резко снизились, сегодня в Новосибирске килограмм этого овоща можно купить за 22 рубля.

Месяц назад, напомним, свежий урожай картофеля в Новосибирске стал настоящим дефицитом: некоторые продавцы предлагали его по 200 рублей за килограмм.

Добавим, что ценники на разных рынках и прилавках магазинов по-прежнему разнятся. Сегодня тоже можно найти импортные сорта по 120−150 рублей за килограмм, тогда как местные корнеплоды стоят в разы меньше — от 22 рублей.

Средняя цена на картофель в регионе, по данным Новосибирскстата, составляет 53,69 рубля за килограмм.

По словам продавцов, из-за низкой цены на местный товар начала снижаться общая стоимость на овощ. Ещё месяц назад ценники в тех же магазинах были в два раза выше.

Напомним также, что сезон сбора картофеля в Новосибирской области уже начался. По данным регионального минсельхоза, с полей собрано 4,9 тысячи тонн при средней урожайности 257 центнеров с гектара. Всего в этом году посадки заняли 3,4 тысячи гектаров картофеля и прогнозируется, что урожай достигнет около 40 тысяч тонн.