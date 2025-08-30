В Новосибирске резко подешевел картофель — его стоимость упала в несколько раз

Напомним также, что сезон сбора картофеля в Новосибирской области уже начался. По данным регионального минсельхоза, с полей собрано 4,9 тысячи тонн при средней урожайности 257 центнеров с гектара. Всего в этом году посадки заняли 3,4 тысячи гектаров картофеля и прогнозируется, что урожай достигнет около 40 тысяч тонн.