Красноярцев просят выбрать название для нового бассейна в Северном

Сам объект уже готов — через неделю с проверкой в него зайдут специалисты службы строительного надзора. Внутри здания: два бассейна (детский и взрослый), тренажерный зал, шахматно-шашечный клуб, кафе и другое. После сдачи комплекса «отвечать» за него будет «Красспорт».