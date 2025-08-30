Красноярцев просят выбрать название для нового бассейна в Северном

Жителей Красноярска просят выбрать название для нового бассейна, который находится в сквере Казачьем на пересечении улиц 9 Мая и Водопьянова. В городском департаменте градостроительства уточнили, что в социальных сетях начался второй тур голосования.
Сам объект уже готов — через неделю с проверкой в него зайдут специалисты службы строительного надзора. Внутри здания: два бассейна (детский и взрослый), тренажерный зал, шахматно-шашечный клуб, кафе и другое. После сдачи комплекса «отвечать» за него будет «Красспорт».
Выбрать понравившийся вариант можно в телеграм-канале департамента градостроительства. Пока что лидером голосования является «Северная звезда».