Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцев просят выбрать название для нового бассейна в Северном

В социальных сетях начался второй тур голосования.

Источник: "ГрадВестник"

Жителей Красноярска просят выбрать название для нового бассейна, который находится в сквере Казачьем на пересечении улиц 9 Мая и Водопьянова. В городском департаменте градостроительства уточнили, что в социальных сетях начался второй тур голосования.

Сам объект уже готов — через неделю с проверкой в него зайдут специалисты службы строительного надзора. Внутри здания: два бассейна (детский и взрослый), тренажерный зал, шахматно-шашечный клуб, кафе и другое. После сдачи комплекса «отвечать» за него будет «Красспорт».

Выбрать понравившийся вариант можно в телеграм-канале департамента градостроительства. Пока что лидером голосования является «Северная звезда».