Жители Ростовской области с начала года заключили 3 тысячи соцконтрактов

По словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в 2025 году на Дону планируют заключить 6 тысяч соцконтрактов. А в 2024-м такой мерой поддержки воспользовались более 4,2 тысячи жителей региона. Напомним, что для заключения соцконтракта нужно обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации. Также получить эту меру поддержки можно через портал «Госуслуги».