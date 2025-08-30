Жители Ростовской области с начала года заключили 3 тысячи соцконтрактов

Три тысячи социальных контрактов заключили с начала 2025 года в Ростовской области. Такую меру поддержки предоставляют по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Уточним, что социальные контракты заключают с малоимущими парами или одинокими людьми, которые проживают на территории Ростовской области. Их среднедушевой доход при этом должен быть ниже установленной в регионе величины прожиточного минимума. Субсидию можно получить при поиске работы, для открытия собственного дела и преодоления трудной жизненной ситуации, ведения личного подсобного хозяйства.
По словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в 2025 году на Дону планируют заключить 6 тысяч соцконтрактов. А в 2024-м такой мерой поддержки воспользовались более 4,2 тысячи жителей региона. Напомним, что для заключения соцконтракта нужно обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации. Также получить эту меру поддержки можно через портал «Госуслуги».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.