Более ста тысяч человек посетили выставку «Путешествие по России»

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Более 100 тысяч человек постелили выставку «Путешествие по России» в Национальном центре «Россия» в Москве, сообщили в пресс-службе НЦ «Россия».
Выставка «Путешествие по России» отмечает полгода со дня открытия.
«За это время ее посетили более 100 тысяч человек в составе около 9 тысяч экскурсионных групп. В цифровой “Зоне сердца” было отправлено более 75 тысяч сердец — интерактивных открыток от гостей, в которых они делились своими эмоциями», — говорится в сообщении.
В НЦ «Россия» отметили, что во время визита центра выставку высоко оценили президент РФ Владимир Путин и председатель правительства страны Михаил Мишустин. Экспозицию посмотрели и президент Республики Сербской Милорад Додик и вице-президент Уганды Джессика Алупо. Кроме того, гостями выставки стали делегаты более чем из 100 стран, в составе которых были политики, дипломаты, политологи, урбанисты, архитекторы, журналисты и представители других профессий.