Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более ста тысяч человек посетили выставку «Путешествие по России»

Более 100 тыс человек посетили выставку «Путешествие по России» в Москве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Более 100 тысяч человек постелили выставку «Путешествие по России» в Национальном центре «Россия» в Москве, сообщили в пресс-службе НЦ «Россия».

Выставка «Путешествие по России» отмечает полгода со дня открытия.

«За это время ее посетили более 100 тысяч человек в составе около 9 тысяч экскурсионных групп. В цифровой “Зоне сердца” было отправлено более 75 тысяч сердец — интерактивных открыток от гостей, в которых они делились своими эмоциями», — говорится в сообщении.

В НЦ «Россия» отметили, что во время визита центра выставку высоко оценили президент РФ Владимир Путин и председатель правительства страны Михаил Мишустин. Экспозицию посмотрели и президент Республики Сербской Милорад Додик и вице-президент Уганды Джессика Алупо. Кроме того, гостями выставки стали делегаты более чем из 100 стран, в составе которых были политики, дипломаты, политологи, урбанисты, архитекторы, журналисты и представители других профессий.