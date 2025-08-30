Уникальные храмы и колокольни восстановят в Нижегородской области

В результате этой работы сформирован приоритетный список из пяти объектов, которые будут включены в первую очередь в программу сохранения. Во-первых, это Храм Зосимы и Савватия в Воскресенском районе. Там же преображение ждет и Знаменскую церковь с колокольней, а также колокольню Покровской церкви. Во-вторых, комплекс Троицкой и Покровской церквей в Городецком районе.