Уникальные храмы и колокольни восстановят в Нижегородской области

Работу в этом направлении начало областное «Агентство по сохранению и развитию исторической среды».

Источник: Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области

Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области приступило к масштабной работе по сохранению деревянного храмового наследия Нижегородской области.

По поручению губернатора региона Глеба Никитина, при поддержке Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) и с благословения митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, была проведена комплексная инвентаризация и исследование состояния деревянных храмов, нуждающихся в срочном восстановлении.

В результате этой работы сформирован приоритетный список из пяти объектов, которые будут включены в первую очередь в программу сохранения. Во-первых, это Храм Зосимы и Савватия в Воскресенском районе. Там же преображение ждет и Знаменскую церковь с колокольней, а также колокольню Покровской церкви. Во-вторых, комплекс Троицкой и Покровской церквей в Городецком районе.

В Краснобаковском районе отремонтируют колокольню церкви Ильи Пророка.

В ближайшее время будут разработаны проекты реставрации, а также начаты первоочередные противоаварийные работы.

Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что 30 человек прошли обучение в Школе реставрации АНО «АСИРИС» в Нижнем Новгороде.