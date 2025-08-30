Минобр: перевода на дистант из-за нового штамма коронавируса в Прикамье не будет

Краевое министерство образования и науки опровергло информацию в ряде СМИ и соцсетях региона о переводе школьников на дистанционное обучение в первый месяц учебы из-за нового штамма коронавируса. Учебный процесс начнется во всех школах Прикамья в обычном режиме за исключением зданий, где проводится капремонт.
Все запланированные на День знаний, 1 сентября, торжественные линейки также пройдут в обычном режиме с участием школьников, родителей, педагогов и приглашенных гостей. В Минобре также отметили, что наличие медицинских масок не обсуждается.
Согласно данным регионального управлением Роспотребнадзора, в Пермском крае непрерывно осуществляется мониторинг циркуляции вируса SARS-CoV-2. Штамм «Стратус» на территории региона не выявлен. Ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) стабильная — показания для приостановки образовательного процесса отсутствуют.
Глава Минобра Пермского края Раиса Кассина перед началом учебного года провела прямой эфир в региональном ЦУР. Она отметила, что с 1 сентября школьные чаты начнут переводить в национальный мессенджер Max.
Краевой Министр также озвучила итоги ЕГЭ 2025. Средний балл выпускников в Пермском крае составил 63,2 против 58,6 балла по России. Среди предметов ЕГЭ показатели следующие: русский язык — 63,1 (60,7), математика — 67,8 (62,0), физика — 65,2 (61,7), химия — 64,9 (58,1), информатика — 62,2 (55,9), биология — 56,5 (54,5), история — 61,8 (55,8), география — 63,1 (54,8), английский язык — 67,8 (64,1), обществознание — 58,3 (53,6), литература — 58,0 (61,9).