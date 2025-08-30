Минобр: перевода на дистант из-за нового штамма коронавируса в Прикамье не будет

Краевое министерство образования и науки опровергло информацию в ряде СМИ и соцсетях региона о переводе школьников на дистанционное обучение в первый месяц учебы из-за нового штамма коронавируса. Учебный процесс начнется во всех школах Прикамья в обычном режиме за исключением зданий, где проводится капремонт.