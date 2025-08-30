В крымском селе Солонцовом завершают строительство модульного медпункта

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) появится в селе Солонцовом в Республике Крым в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Джанкойского района.
Специалисты уже выполнили все основные строительные и отделочные работы. Также они провели сети отопления, канализации, электро- и водоснабжения.
Подчеркивается, что ФАП оснастят современным медицинским оборудованием. Благодаря этому в лечебном учреждении прямо на месте будут проводить первичную диагностику и профилактические процедуры, а также оказывать неотложную помощь. Особое внимание уделят созданию безбарьерной среды для маломобильных пациентов. Так, например, у входа установили пандус.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.