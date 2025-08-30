Ричмонд
Студент тюменского вуза запустил международную медиаплатформу для молодежи

Там будут продвигать идеи взаимоуважения и сотрудничества в формате видеоподкастов, интервью, репортажей и документальных фильмов.

Ромен Гбетоо, который обучается на четвертом курсе Тюменского государственного университета (ТюмГУ), запустил международную медиаплатформу для молодежи. Эта инициатива отвечает задачам нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в ТюмГУ.

Проект MEDIA ASTO объединил активистов из России, стран Ближнего Востока, Африки и Азии. Он нацелен на развитие молодежной дипломатии, продвижение идей взаимоуважения и сотрудничества, а также патриотическое воспитание. Для этого Ромен хочет использовать различные форматы, в том числе видеоподкасты, интервью, репортажи и даже документальные фильмы.

«Я видел, что у нас много общего — стремления, мечты, ценности. Но при этом мы знаем друг о друге очень мало. Захотелось создать площадку, где именно молодые люди смогут напрямую рассказать о себе, своей культуре, делиться знаниями и вдохновлять друг друга», — поделился студент.

Более подробная информация о проекте размещена по ссылке. Присоединиться к MEDIA ASTO могут иностранные студенты, обучающиеся в России, и активная молодежь, увлеченная международными отношениями, журналистикой и культурным обменом.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.