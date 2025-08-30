В Ростове на левом берегу локализовали ландшафтный пожар

Напомним, что вечером в пятницу произошел пожар в районе парковки стадиона «Ростов-Арена». Огонь тушили 43 специалиста с привлечением 17 спецмашин. В 4:50 утра субботы пламя удалось локализовать на площади 1200 квадратных метров. А в 7:22 пожар потушили.