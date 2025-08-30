Ричмонд
В Ростове на левом берегу локализовали ландшафтный пожар

В субботу в Ростове загорелась сухая трава на площади 700 кв.м.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 30 августа, в Ростове на улице Левобережная, 2 г, загорелась трава. Об этом сообщили в пресс-службе донского МЧС.

Известно, что пламенем была охвачена площадь 700 квадратных метров. На место незамедлительно выехали восемь пожарных на двух спецмашинах. Вскоре ландшафтный пожар удалось локализовать.

Напомним, что вечером в пятницу произошел пожар в районе парковки стадиона «Ростов-Арена». Огонь тушили 43 специалиста с привлечением 17 спецмашин. В 4:50 утра субботы пламя удалось локализовать на площади 1200 квадратных метров. А в 7:22 пожар потушили.

