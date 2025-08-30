В башкирском селе Инзелга открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

Модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в селе Инзелга в Республике Башкортостан. Он был построен при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
ФАП оснащен всем необходимым для проведения первого этапа диспансеризации, вакцинации, амбулаторного приема и оказания неотложной помощи. В здании оборудовали кабинет фельдшера, смотровую, процедурную, комнату ожидания для пациентов. Также там есть санузел, помещения для персонала и хранения медикаментов.
Получать медпомощь в новом ФАПе будут более 300 человек. Среди них — жители села Инзелга, деревень Цапаловка и Краснодубровск.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.